2021/04/09 | 13:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصة حب كوردية تتوج بالزواج بعد انتظار لأكثر من ثلاثين عاماً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/09 | 13:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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