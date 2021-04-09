مقتل واصابة 4 اشخاص بكمين لمسلحين بين قضائي الإصلاح وسيد دخيل شرقي محافظة ذي قار

2021/04/09 | 13:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتل شخص وأصيب ثلاثة اخرين جراء اندلاع نزاع عشائري شرقي محافظة ذي قار بحسب مصدر امني .

المصدر اكد ان خلافاً قديماً بسبب وجود حادث قتل سابق، تجدد بين عشيرتين في قضائي الاصلاح وسيد دخيل استخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة ، وبين المصدر، أن النزاع العشائري كان عبارة عن كمين نصبه مسلحين اسفر عن قتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين.

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