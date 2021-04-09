الخزعلي يقترح رفع عدد النواب إلى 400

2021/04/09 | 13:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، رفع عدد أعضاء مجلس النواب العراقي إلى اربعمئة نائب.



بعد زيادة عدد السكان.

وقال الخزعلي في تصريحات صحفية ان إجراء الانتخابات المقبلة وفق اعتماد عدد النواب السابق مخالفة دستورية، لافتاً إلى أن الطريق الوحيد لتشكيل حكومة تكنوقراط اختيار رئيس السلطة التنفيذية بشكل مباشر.



وبشأن البيان المشترك للحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن.

قال الخزعلي أنه تضمن اشارات جيدة، وهدفنا إعادة العلاقات العسكرية بين العراق واميركا الى ما قبل مجيء داعش،مضيفا ان الحالة الاستثنائية لمجيء داعش انتهت ويجب عدم وجود قواعد وطائرات عسكرية أميركية.

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