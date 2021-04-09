مكافحة الإرهاب يكشف تفاصيل عمليته الأخيرة ضد بقايا داعش في حمرين

2021/04/09 | 13:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- آمنة السلاميكشف جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الجمعة، تفاصيل عمليته الأخيرة ضد بقايا داعش الإرهابية في سلسة تلال حمرين.وقال المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "جهاز مكافحة الإرهاب سبق وأن أعلن في عملية مخمور التي نفذت الشهر الماضي، أن هناك تكتيكات جديدة لمفاجأة العدو، وأيضاً لتشديد القبضة على ما تبقى من فلول عصابات داعش الإرهابية"، مبيناً أن "العملية الناجحة التي نفذها الجهاز مؤخراً في سلسلة تلال حمرين قامت على دراسة وتحليل العمليات السابقة ،خاصة التي تم تنفيذها في جبال مخمور وتحديد أساليب العصابات الإرهابية للهروب".وأضاف أن " قوات الجهاز وفق هذه المعطيات تنبأت بنوايا الإرهابيين ،وتمكنت من تحديد أماكن هروبهم واختبائهم"، مبيناً أن هذا التحليل مكَّن الجهاز من معرفة نوايا العصابات الإرهابية بالتوجه إلى حمرين ،وبالتالي كانت هذه الأهداف التي تم قصفها خلال هذه العملية الأخيرة هي أهداف مسبقة وإحداثيات معدة ،وتم تزويدها إلى القوة الجوية العراقية".وأوضح أن "الإرهابيين وكما توقع الجهاز اتجهوا صوب حمرين ،ولكنهم تفاجأوا بالضربة الجوية التي كانت بانتظارهم من قبل أبطال القوة الجوية ،ونفذت هذه العملية بنجاح".وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، عن تمكن قوات مكافحة الإرهاب والقوة الجوية من قتل 60 إرهابياً في سلسلة تلال حمرين.

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