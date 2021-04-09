حديثة: إحباط محاولة اختطاف طفلة ونتائج ’صادمة’ بعد الكشف عن المتهمين

2021/04/09 | 13:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ألقت قوة أمنية، الجمعة، القبض على 3 متهمين يعملون بمستشفى حديثة في محافظة الانبار، بعد محاولتهم اختطاف طفلة اثناء ذهابها لاستلام نتيجتها الدراسية.

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وقال قائممقام قضاء حديثة مبروك الجغيفي، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (9 نيسان 2021)، ان "متهمين حاولوا اختطاف الفتاة التي لا يتجاوز عمرها الثانية عشرة عاما، ظهيرة يوم الأمس الخميس، وذلك أثناء طريقها لاستلام نتيجتها الدراسية".

واضاف ان "أحد المتهمين كان قد كتم أنفاس الفتاة بيده، وحاول اقتيادها إلى عجلته بالقوة، لكن الفتاة تمكنت من الصراخ وجمع أهالي المنطقة، ثم هرب مسرعا بعجلته، وبعد الاطلاع على كاميرات المراقبة"، موضحاً انه "بحسب ما أفاد به شهود عيان، تم التأكد من تورط شخصين معه، وقد اعترف عليهم فور القبض عليه".

واشار الى ان "المتهمين هم من الكوادر الفنية العاملة بمستشفى حديثة العام، وهم من سكان قضاء هيت غربي الأنبار، وهم الآن موقوفون بهدف التحقيق ما إن كانوا قد سبق وأن نفذوا عمليات مشابهة أو لا، لتتم محاكمتهم".

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