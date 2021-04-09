الأمم المتحدة: الإمارات لم تقدم دليلا بشأن الشيخة لطيفة ونعتزم إثارة ملف شقيقتها

2021/04/09 | 13:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت متحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، إن الإمارات لم تقدم دليلا على أن الشيخة لطيفة، إحدى بنات حاكم دبي، على قيد الحياة، وهو الطلب الذي سبق وأن قدمه المكتب للدولة الخليجية.

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