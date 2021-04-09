شحنات جديدة من لقاحات كورونا تصل العراق الاحد

2021/04/09 | 13:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الجمعة، عن موعد وصول شحنات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح متلفز، ان هذه الشحنات "ستصل إلى مطار بغداد يوم الأحد المقبل".

وأضاف البدر، ان "اللقاحات ستكون من مناشئ عدة".

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