الحكم الذي طرد ميسي وحطم ريال مدريد سيدير الكلاسيكو بعد تغيير لاهوز

2021/04/09 | 13:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن تغيير حكم مباراة الكلاسيكو، ماتيو لاهوز، وحل بدلاً منه المثير للجدل جيل مانزانو.

وسيستضيف فريق ريال مدريد مساء غد السبت منافسه برشلونة في كلاسيكو إسبانيا الكبير، ضمن فعاليات الجولة 30 من عمر مسابقة الليغا.

وكان الاتحاد الإسباني قد قام بتعيين ماتيو لاهوز حكماً لمباراة الكلاسيكو، ولكن تعرض الحكم الشهير لإصابة عضلية، ليضطر الاتحاد لتغييره بـ "جيل مانزانو".

الإثارة ستزيد بكل تأكيد في مباراة الكلاسيكو التي ستحدد بشكلٍ كبير هوية الفريق الذي سينافس أتلتيكو مدريد على لقب الدوري الإسباني من خلال إدارة جيل مانزانو اللقاء.

دائماً ما يكون جيل مانزانو مثير للجدل في مبارياته التي يديرها، حيث كان حكم المباراة الشهيرة التي خسر فيها ريال مدريد هذا الموسم بأربعة أهداف مقابل هدف أمام فالنسيا، واحتسب وقتها 3 ركلات جزاء للخفافيش.

وأيضاً هذا الحكم قام بطرد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في نهائي كأس السوبر الإسباني الأخير أمام أتلتيك بلباو، والذي انتهى بفوز بلباو بثلاثة أهداف لهدفين.

الجدير بالذكر أن جيل مانزانو قد قام بإدارة 34 مباراة لريال مدريد بجميع المسابقات المحلية، فاز الريال معه في 27 لقاء، وتعادل في ثلاثة، وخسر أربع مباريات، بينما مع برشلونة، أدار 27 مباراة، وفاز البرسا معه في 16 لقاء، وتعادل في ستة، وخسر خمس مرات.

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