الصحة تحدد موعد وصول شحنات من لقاحات كورونا

2021/04/09 | 13:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة (9 نيسان 2021)، أن شحنات من لقاحات كورونا، ستصل إلى مطار بغداد يوم الأحد المقبل.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم) إن "لقاحات من مناشئ عدة ستصل إلى مطار بغداد الدولي يوم الأحد المقبل"

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