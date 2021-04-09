وزيرة الطاقة الأمريكية: علينا تحديث ترسانتنا النووية

2021/04/09 | 13:34 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]صرحت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر غرانهولم بأنه من الضروري بالنسبة للولايات المتحدة تحديث ترسانتها النووية.

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