2021/04/09 | 13:34 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [متابعة_اين]صرحت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر غرانهولم بأنه من الضروري بالنسبة للولايات المتحدة تحديث ترسانتها النووية.
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) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزيرة الطاقة الأمريكية: علينا تحديث ترسانتنا النووية
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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