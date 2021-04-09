2021/04/09 | 14:09 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدرت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، توجيهات وقرارت جديدة تخص المسافرين والعاملين في القطاع الصحي الأهلي والمولات والمطاعم بشأن تلقي لقاح كورونا.وذكر بيان للوزارة، أنها “تدعو مكاتب الخطوط الجوية عدم قطع اي تذكرة سفر لأي مواطن مالم يبرز بطاقة التلقيح”، مضيفا أنها “ستقوم بغلق اي مول او محل او مطعم مالم يتم حمل العاملين فيها بطاقة التلقيح”.وتابع ، أن “الوزارة ستقوم بغلق كافة المستشفيات الاهلية والمختبرات والصيدليات والمذاخر في حال وجود اي من العاملين لايحمل بطاقة التلقيح”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توجيهات صارمة من الصحة الى الصيدليات والمطاعم والمولات عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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