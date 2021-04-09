2021/04/09 | 14:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني ردت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، على اتهامها بارتكاب مخالفات بعملية تسجيل الاحزاب.وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في تصريح خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “مفوضية الانتخابات تلتزم بتطبيق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفوضية الانتخابات ترد على اتهامها بارتكاب مخالفات بعملية تسجيل الاحزاب المركز الخبري الوطني.

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