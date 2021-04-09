-الرجل الذي باع جلده - فيلم يتعامل مع التسليع الفني ورحلة البحث عن الحرية، - علي المسعود

2021/04/09 | 14:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_المسعود The Man Sold His Skinرسم الفنان التشكيلي البلجيكي "ويم ديلفوي (1965) لوحة على ظهر الانكليزي المولد " تيم شتاينر" السويسري الجنسية (1971) أحد فناني الوشم السويسريين بعد أبرام عقد بين الطرفين .



يقضي الاتفاق بينهما على أنْ يجلس شتاينر في صالات العرض في العالم كعرض حيّ ولفترات مُحدّدة بين عامي 2006 و2008 ، فينال ثلث ثمن المبيعات والأهمّ والأكثرغرابة في التزامه سلخ جلده عقب وفاته!! ، ويذكر أن ش ......





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