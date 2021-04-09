#لطفي_حاتم يشهد عالمنا المعاصر حزمة من المتغيرات شملت كثرة من القضايا السياسية - الفكرية منها- انهيار التجربة الاشتراكية والسيادة العالمية لإسلوب الإنتاج الرأسمالي ومنها كثرة النزاعات الاجتماعية في الدول الوطنية ومنها تعدد التدخلات الدولية في الشئون الوطنية وأهمها العقوبات والحصارات الاقتصادية للدول الرافضة للهيمنة الاجنبية.
-- التحولات العاصفة في العلاقات الدولية لم تكن أحزاب اليسار الاشتراكي بعيدة عنها ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليسار الديمقراطي ومناهضة الالحاق والتخريب - لطفي حاتم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليسار الديمقراطي ومناهضة الالحاق والتخريب - لطفي حاتم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).