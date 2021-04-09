اليسار الديمقراطي ومناهضة الالحاق والتخريب - لطفي حاتم

2021/04/09 | 14:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لطفي_حاتم يشهد عالمنا المعاصر حزمة من المتغيرات شملت كثرة من القضايا السياسية - الفكرية منها- انهيار التجربة الاشتراكية والسيادة العالمية لإسلوب الإنتاج الرأسمالي ومنها كثرة النزاعات الاجتماعية في الدول الوطنية ومنها تعدد التدخلات الدولية في الشئون الوطنية وأهمها العقوبات والحصارات الاقتصادية للدول الرافضة للهيمنة الاجنبية.



-- التحولات العاصفة في العلاقات الدولية لم تكن أحزاب اليسار الاشتراكي بعيدة عنها ......





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