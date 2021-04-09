الزراعة “تناقض” تصريحات هيئة المنافذ بعد حديث عن فتح الاستيراد لـ3 أصناف من المزروعات

2021/04/09 | 14:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واضاف أن القوانين النافذة تمنع دخول المحاصيل من خارج البلاد، ويجب على كافة الجهات المعنية عدم التساهل بدخول المحاصيل الممنوعة من الاستيراد، من كافة المنافذ الحدودية ومنها اقليم كردستان.

وكانت هيئة المنافذ الحدودية قد اشارت في بيان إنه “حسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وبالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، ومن اجل تخفيف العبء على المواطنين، وبعد أن شهدت مجموعة من الخضار ارتفاعاً بالأسعار، وجه الكاظمي وزارة الزراعة على عرض موضوع استثناء بعض المواد على المجلس الوزاري للاقتصاد يوم الإثنين القادم، للسماح على استثناء ( الطماطم، والباذنجان، والخيار) من المنع لفتره محدوده ودخولها من جميع المنافذ الحدودية، وذلك لجعل وفرة من هذه المواد داخل الأسواق المحلية”.

وبينت ان “هنالك متابعة مستمرة من قبل رئيس هيأة المنافذ الحدودية لهذا الموضوع مع معالي وزير الزراعة من اجل إسعاف المواطنين واستجابه لمطالب المستوردين.”

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