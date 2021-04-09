الصحة تدعو مكاتب الخطوط الجوية لعدم قطع تذكرة سفر لأي مواطن ما لم يبرز بطاقة التلقيح

2021/04/09 | 14:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اشترطت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، التطعيم بلقاح كورونا مقابل السفر، فيما هددت بغلق مولات ومطاعم ومستشفيات أهلية.

ودعت وزارة الصحة، في بيان “مكاتب الخطوط الجوية عدم قطع اي تذكرة سفر لأي مواطن مالم يبرز بطاقة التلقيح”.

وأضافت أنها “ستقوم بغلق اي مول او محل او مطعم مالم يتم حمل العاملين فيها بطاقة التلقيح”.

وأردفت أنها “ستقوم بغلق المستشفيات الاهلية والمختبرات والصيدليات والمذاخر كافة في حال وجود اي من العاملين لا يحمل بطاقة التلقيح”.

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