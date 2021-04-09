2021/04/09 | 14:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة النقل الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية عن تحقيقها زيادة في اعداد المسافرين الذين تنقلوا على متن طائرات الناقل الوطني الى مختلف الوجهات المحلية والاقليمية والدولية خلال شهر آذار الماضي وبنسب امتلاء عالية.

وقال مدير عام الشركة كفاح حسن إنه “انسجاما مع توجيهات وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي ان اجمالي اعداد المسافرين الذين تم نقلهم من والى المحطات العاملة في البلاد (بغداد ، البصرة ، النجف ، السليمانية ، اربيل ) بلغ نحو ( 63،386 )توزعوا على متن (784) رحلة مباشرة نفذها اسطول الناقل الوطني في مواعيدها المحددة ضمن جدول رحلات الشركة “.

وتابع حسن: “من المؤمل ان تشهد هذه النسب زيادة ملحوظة خلال الفترة القادمة بالتزامن مع خطة العمل للعام الجديد للوزارة والتي تهدف الى تحديث الخدمات بشكل مستمر واعادة تشغيل الخطوط التي توقفت جراء جائحة كورونا”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نسب امتلاء عالية.. النقل تؤشر زيادة المسافرين خلال اذار الماضي إلى أكثر من 63 ألف مسافر وتتطلع للمزيد) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نسب امتلاء عالية.. النقل تؤشر زيادة المسافرين خلال اذار الماضي إلى أكثر من 63 ألف مسافر وتتطلع للمزيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).