الكاظمي في ذكرى 9 نيسان: ‏الطغيان والعبث والغرور والاستبداد حوّلت أيامنا إلى فواجع

2021/04/09 | 14:23 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استذكر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، ذرى 9 نيسان، مشيراً الى ان ‏الطغيان والعبث والغرور والاستبداد حوّلت أيامنا إلى فواجع.وكتب الكاظمي على حسابه الشخصي بموقع “تويتر” قائلا، ان “ذكرى استشهاد الإمام السيد محمد باقر الصدر على يد النظام الطاغي هو يوم أليم وعلامة فارقة في التأريخ العراقي، الذي سجل بعد 23 عاماً من ذلك اليوم ذكرى انهيار النظام نفسه”.واضاف ان “‏الطغيان والعبث والغرور والاستبداد حوّلت أيامنا إلى فواجع، لكن العراقيين يصرون على الحياة وعلى غدٍ يليق بتضحياتهم”.

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