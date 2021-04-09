2021/04/09 | 14:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: دعت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، مكاتب الخطوط الجوية لعدم قطع أي تذكرة سفر لأي مواطن مالم يبرز بطاقة التلقيح.وأعلنت الوزارة في بيان منفصل، أن شحنات من لقاحات كورونا ستصل إلى مطار بغداد يوم الأحد المقبل.وقال سيف البدر المتحدث باسم …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العراقية تدعو مكاتب الطيران لعدم حجز أي تذاكر لغير متلقي لقاحات كورونا) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العراقية تدعو مكاتب الطيران لعدم حجز أي تذاكر لغير متلقي لقاحات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).