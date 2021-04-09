مفوضية الانتخابات تجدد دعوتها: سارعوا الى المراجعة قبل 15 نيسان

2021/04/09 | 14:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

جددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الجمعة، دعوتها الى المواطنيين والمرشحين لتحديث البيانات وتسجيل القوائم الانتخابية.

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وذكرت المفوضية في بيان، تلقى "ناسط نسخة منه، (9 نيسان 2021)، ان "10 تشرين الأول موعد حتمي و لا تراجع عنه لإقامة الانتخابات".

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