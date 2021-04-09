2021/04/09 | 14:32 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن قصر باكنغهام، اليوم الجمعة، وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية عن 99 عاما.

وقال القصر في بيان: "ببالغ الحزن تعلن الملكة وفاة زوجها الحبيب الأمير فيليب دوق أدنبره".

وأضاف "توفي صباح اليوم في قلعة وندسور.



ستصدر المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب".

وختم البيان بالقول: "العائلة الملكية تنضم إلى الناس في جميع أنحاء العالم للحداد على فقدانه".

والشهر المنصرم، أعلن قصر باكنغهام أن الأمير فيليب خضع "لعملية تكللت بالنجاح" لمعالجة مشكلة في القلب شخّصت لديه سابقا.

وأضاف أن "الأمير سيمكث في المستشفى أياما عدة لكي يتلقى العلاج ويرتاح ويستعيد عافيته".

وقد اعتزل الأمير فيليب الحياة العامة في أغسطس 2017 بعد مشاركته في أكثر من 22 ألف مناسبة رسمية منذ اعتلاء زوجته العرش في 1952.



ويواصل مرافقة الملكة في بعض الإطلالات العلنية.

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