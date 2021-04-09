إيران تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا منذ تفشي الوباء

2021/04/09 | 14:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أعلنت وزارة الصحة الايرانية، اليوم الجمعة (9 نيسان 2021)، تسجيل أكثر من 22 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 155 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية. وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري، إنه "تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة، تسجیل 22 الاف و478 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیونين و29 الفا و412 شخصا ويكون 4 الاف و278 شخصا في وضع حرج". وأضافت انه "تم تسجيل 155 حالة فاة خلال اليوم، ليرتفع عدد المتوفین في ایران 64 الفا و39 شخصا"، مشيرة الى "عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیونا و693 الفا و5 اشخاص لغایة الان".

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