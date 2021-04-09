الكاظمي: العراقيون مصرون على الحياة رغم الفواجع!

2021/04/09 | 14:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، ان العراقيين ما زالوا مصرين على الحياة وعلى غد يليق بتضحياتهم، رغم العبث والغرور الاستبداد التي حولت ايامهم الى فواجع.

وقال الكاظمي في تغريدة له على تويتر تابعها NRT عربية، (9 نيسان 2021)، ان "ذكرى استشهاد الامام السيد محمد باقر الصدر على يد النظام الطاغي هو يوم أليم وعلامة فارقة في التأريخ العراقي".

واضاف، انه "سجل بعد 23 عاما من ذلك اليوم ذكرى انهيار النظام نفسه الطغيان والعبث والغرور والاستبداد حولت أيامنا إلى فواجع"، مشيرا الى ان "العراقيين يصرون على الحياة وعلى غد يليق بتضحياتهم".

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