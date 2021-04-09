عبدالواحد في ذكرى 9 نيسان: التأريخ لن يرحم من أفسد وسرق وقتل وهجر العراقيين

2021/04/09 | 14:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نشرت النائبة السابقة سروة عبدالواحد، الجمعة، تغريدة في ذكرى اجتياح القوات الأميركية للعراق، منتقدة أوضاع البلاد رغم مرور 18 عاما على سقوط النظام السابق.

وقالت عبدالواحد في تدوينتها التي تابعها NRT عربية (9 نيسان 2021): ١٨ عام والعراقيين في انتظار أخذ حقوقهم المسلوبة، منذ ١٨ عام في انتظار الكهرباء والعمل والخدمات والصحة والتعليم والامان والاستقرار والحياة الكريمة".

واضفت عبدالواحد، "العملية السياسية التي بنيت على المحاصصة الحزبية فشلت في جميع المفاصل الحياتية"، مؤكدة ان "التأريخ لن يرحم من أفسد وسرق وقتل وهجر العراقيين".

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