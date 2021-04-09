امانة مجلس الوزراء توجه بسرعة تنفيذ المشاريع الخدمية في ذي قار

2021/04/09 | 14:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

وجهت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الجمعة، بسرعة تنفيذ المشاريع الخدمية في محافظة ذي قار سيما تلك المرتبطة بصندوق اعمار المحافظة والتي وصلت مبالغها الى 300 مليار دينار.

وقال المتحدث باسم الامانة حيدر مجيد في تصريحات تابعتها "الاقتصاد نيوز"، أن "الامين العام لمجلس الورزاء حميد نعيم الغزي التقى امس بوكيل وزارة الاسكان ومسؤولين من ذي قار لاعادة العمل بمشاريع المجاري في المحافظة واهمها مشروع مجاري الشطرة".

وأضاف أن "الغزي وجه الجهات ذات العلاقة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لانشاء مجموعة مشاريع بذي قار خلال هذا العام بينها طرق وجسور جديدة ومشاريع بنى تحتية وغيرها وذلك بناءً على خطط معدة لهذا الغرض على مستويات قريبة ومتوسط وبعيدة، فضلا عن استمرار العمل بالمشاريع التي وصلت الى نسب انجاز متفاوتة بين 70 الى 90 %".

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