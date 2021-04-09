2021/04/09 | 15:03 - المصدر: بغداد اليوم

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حذر علماء في الأمم المتحدة من وجود زهاء 1.7 مليون فيروسات غير مكتشفة في الطبيعة، يمكن أن ينتشر نصفها ليصيب البشر ويؤدي إلى أوبئة جديدة.

وقال فريق من 22 خبيرا في تقريرهم، إنه ما لم تُتخذ خطوات جادة، ستظهر الأوبئة في كثير من الأحيان وتنتشر بشكل أسرع وتقتل المزيد من الناس وتحدث المزيد من الأضرار الاقتصادية.

وقالوا إن هناك حاجة إلى "تغيير تحويلي" في الطريقة التي نتعامل بها مع الأمراض المعدية - والتحول إلى موقف وقائي - للهروب من "عصر الأوبئة".

ويُشار إلى أن "كوفيد-19" هي على الأقل سادس جائحة تحدث منذ اندلاع "الإنفلونزا الإسبانية" عام 1918، التي أصابت ثلث سكان العالم وقتلت 20-50 مليونا.

وانعقدت لجنة الخبراء من قبل المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية، أو IPBES.

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