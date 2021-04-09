جانب الكرخ في بغداد يسجل أعلى حصيلة إصابات منذ تفشي كورونا

2021/04/09 | 15:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف مصدر طبي، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1500 إصابة جديدة بفيروس كورونا في جانب الكرخ.وقال المصدر، إنه “تم تسجيل 1500 إصابة بكورونا في جانب الكرخ، لتكون أعلى حصيلة منذ انتشار الوباء”.وأضاف أن “جانب الكرخ سجل أربع وفيات جديدة، و1275 حالة شفاء”.

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