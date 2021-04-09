2021/04/09 | 15:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الفضل_شلق الهوية سلعة.



تُباع وتُشترى.



لها كلفة وسعر؛ وقيمة استعمال، وقيمة تبادل.



لها سوق، وعرض، وطلب، ومنتِج، ومستهلك.قبل كل شيء، الهوية مصدره هو.



يعني أنها علاقة تحدد الذات بالآخر.



عندما تحدد بما نحن عليه من عرق، ولون، وإثنية، الخ…، تجنح نحو العنصرية، وهذه تولد الفاشية.



عند الإغريق كان الإله جانوس له وجهان.



فلنقل أن للهوية وجهان، واحد نصنعه نحن وآخر يصنعه لنا الآخر.



السلطة أو الاستعمار أو الامب ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سياسات الهويات سلع نيوليبرالية - الفضل شلق) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سياسات الهويات سلع نيوليبرالية - الفضل شلق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).