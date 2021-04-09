إغلاق قناة السويس: الأسبوع الذي توقفت فيه التجارة العالمية - إيمانويل ميراغليا

2021/04/09 | 15:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#إيمانويل_ميراغليا في وقت كتابة هذه المقالة، تم إطلاق سراح سفينة الحاويات ايفر جيفين (Ever Given)، المملوكة لشركة شوي كيسن كايشا (Shoei Kisen Kaisha) وتدريها شركة ايفر جرين مارين (Evergreen Marine)، بعد أن جنحت على ضفاف قناة السويس.



وكان لهذا الحادث أثر كبير على الاقتصاد العالمي: فقد ارتفعت أسعار النفط الخام، وكان له أثر كبير على تكلفة نقل السلع وأسعارها النهائية.



وقد يكون لهذا الحدث عواقب طويلة الأمد، مع سل ......





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