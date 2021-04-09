حبيبي على رقعة شطرنج - منال حميد غانم

2021/04/09 | 15:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منال_حميد_غانم لاتحتاج احصائيات دقيقة او نسب تقريبة لكي تثبت عدم صلاح العراقيين والعراقيات لصنع علاقات حب سليمة ومستقرة وقادرة أن تستمر .



بل تستطيع بقوة الملاحظة وحدها ان تلمس ذلك، فعقدنا النفسية تدق جذورها بالعمق فعشناها وجعلنا منها نمط وأسلوب حياة بديهي الاتباع .



التشكيك بالاخر وعدم القدرة على صنع قاعدة من الثقة تجعل معظم العلاقات تقف على كف عفريت وبأحسن الأحوال تدوم العلاقات بظلها لسنة واحدة ثم تتحول تلك ......





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