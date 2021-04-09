ادباء وكتاب ميسان يستذكرون السيد محمد باقر الصدر

2021/04/09 | 15:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان – واع- شذى السوداني استذكر أدباء وكتاب ميسان اليوم فيلسوف العصر الشهيد محمد باقر الصدر وذلك على قاعة مؤسسة الهدى للدراسات في مركز مدينة العمارة وتناول الاحتفاء دراسات في فكر الشهيد الصدر قدمها كتاب ومفكرون من ميسان.وقال الفنان محمد الخزعلي مدير المركز التنسيقي للثقافة والفنون لوكالة الانباء العراقية (واع) إن "هذا الاستذكار لقامه فكرية عظيمة الا وهي المفكر والفيلسوف الشهيد محمد باقر الصدر "، وتضمن الاستذكار دراسة عن الشهيد الصدر للاستاذ غانم حميد الذي سلط الضوء على اهم مؤلفات الشهيد ومنها فلسفتنا واقتصادنا وايضا كانت هناك قصائد لعدد من شعراء ميسان التي صدحت في مدح وعزاء ورثاء الشهيد الصدر".

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