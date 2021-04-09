خبير اقتصادي: سعر صرف الدولار سيصل إلى 1500 دينار عراقي قبل هذا الموعد

2021/04/09 | 15:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

توقع الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، اليوم الجمعة، أن يصل سعر صرف الدولار في الأسواق العراقية إلى 1500 دينار قبل نهاية العام الجاري.

وقال المشهداني في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "ارتفاع سعر صرف الدولار في الاسواق العراقية سيواصل ارتفاعه خاصة بعد تثبيته في الموازنة العام واصبح غير خاضع للمزايدات السياسية واقتنع الجميع من تجار وأهالي بانه سعر الصرف الرسمي ثبت حاليا، مؤكدا بأن سعر الصرف في الاسواق سيصل الى 1500 او 1510 قبل نهاية العام الجاري".

واضاف، أن "عزوف التجار عن شراء الدولار بسبب وجود كميات كبيرة من الدولار المباع موجودة في الاسواق خاصة وان البنك المركزي باع كميات كبيرة من الدولار، من بداية تشرين الاول العام الماضي الى منتصف اذار العام الجاري لذا فإن التجار يحصلون على الدولار من السوق ويقومون بتحويله عن طريق مكاتب الصيرفة التابعة لهم بطريقة المقاصة والامر الثاني أنهم خفضوا من كمية الاستيراد كجزء من الضغط على الحكومة لانهم رافضين عملية تغير سعر الصرف منذ اليوم الاول".

وأشار إلى أن "مبيعات البنك المركزي ترتفع تدريجيا ولكن بشكل بسيط جدا لكنها لن تصل بسرعة الى بيع 150 مليون دولار في المزاد الامر يحتاج الى وقت، مبينا بأنه خلال 4-5 أشهر قادمة ستعود الاوضاع طبيعية خاصة للتجار في التعامل مع سعر الصرف الراهن ويصبح الامر مقبول من قبل الجميع".

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