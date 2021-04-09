2021/04/09 | 15:35 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الجمعة، القاء القبض على أثنين من المتهمين وفق المادة (4 إرهاب) في عمليتين منفصلتين شمالي بابل.وقالت القيادة في بيان، أنه “تم إلقاء القبض على إثنين من المطلوبين وفق المادة ( 4 إرهاب )، في عمليتين منفصلتين نفذتهما قوات مشتركة من الشرطة والأجهزة الاستخبارية والمعلوماتية، شمالي المحافظة، بعد متابعة حثيثة وتوفر المعلومات الدقيقة عن أماكن تواجدهم”.وبين أن “العملية الاولى نُفِّذت ضمن قاطع جبلة واشتركت فيها قوة من فوج الطوارئ الأول ومركز شرطة المشروع ومفارز الاستخبارات، فيما اشتركت في العملية الاخرى قوة من مركز شرطة الاسكندرية ومفارز الاستخبارات والأمن الوطني ونفذت ضمن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على ارهابيين اثنين شمالي بابل عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على ارهابيين اثنين شمالي بابل) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على ارهابيين اثنين شمالي بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).