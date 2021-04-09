من ديالى..مدير المعارض يوجه بإستنفار الجهود لإيصال المواد الغذائية قبل شهر رمضان

2021/04/09 | 15:37 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ديالى-اين]وجه مدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية، سرمد طه سعيد، الجمعة، خلال تفقده مراكز تجهيز المواد الغذائية في بعقوبة، ولقائه محافظ ديالى فرات التميمي، بإستنفار الجهود لإيصال المواد الغذائية الى المواطنين قبل حلول شهر رمضان المبارك.

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