2021/04/09 | 15:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات بغداد: لا قطوعات سوى التي يستدعيها الحظر الصحي المركز الخبري الوطني.

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