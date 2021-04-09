2021/04/09 | 15:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتعلت أزمة بين المجر وألمانيا بعد أن

قرر فريق هيرتا برلين المنافس في الدوري

الألماني إقالة مدرب حراس المرمى

المجري، زولت بيتري بسبب تعليقات أدلى

بها قبل أيام لصحيفة مجرية حول

المهاجرين.

وبحسب قنوات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب يشعل أزمة سياسية بين ألمانيا والمجر!) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب يشعل أزمة سياسية بين ألمانيا والمجر!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).