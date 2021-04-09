تصفيات آسيا للمجموعة الثالثة مهددة بالتأجيل بسبب إيران

2021/04/09 | 15:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم، أنه

سيقدّم في الساعات المقبلة، شكوى رسمية

إلى محكمة التحكيم الدولي "كاس"، وذلك

طعناً في قرار الاتحاد الآسيوي، بإقامة

تصفيات المجموعة الثالثة المؤهلة

لمونديال كأس العا

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