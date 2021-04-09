2021/04/09 | 15:58 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نفت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، غلق مداخل العاصمة بغداد بالكتل الكونكريتية.وذكر قسم محاربة الشائعات في الوزارة، في بيان، ان “بعض مواقع التواصل الإجتماعي تناولت خبر مفاده غلق جميع مداخل بغداد بالكتل الكونكريتية، وبعد التواصل مع الجهات ذات العلاقة، عدم وجود غلق لمداخل العاصمة، والأمر هو تشديد الاجراءات الامنية الخاصة بحظر التجوال الشامل لهذا اليوم”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية تنفي اغلاق مداخل بغداد بالكتل الكونكريتية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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