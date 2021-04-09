غربي كوردستان يسجل 236 اصابة جديدة بكورونا

2021/04/09 | 16:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، تسجيل 236 إصابة و5 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في مناطق غربي كوردستان .

وأوضح رئيس هيئة الصحة جوان مصطفى أن حالات الوفاة هي لرجلين من قامشلو ورجل من الحسكة ورجل من الطبقة وخامس من الشهباء.

وأكد مصطفى أنه تم تسجيل 236 اصابة جديدة، 57 منها في الحسكة و99 في قامشلو و11 في ديرك و4 في الدرباسية و25 في الرقة و32 في الطبقة و6 في الشهباء وحالتان في تل تمر.

وأضاف مصطفى أنه تم تسجيل ثلاث حالات شفاء جديدة.

وبلغ اجمالي الاصابات في مناطق الادارة 11769، شفي منها 1354، فيما توفي حتى الآن 415 شخصا.

PUKmedia هيئة الصحة في الإدارة الذاتية

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