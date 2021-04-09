صحة النجف تعلن تسجيل 212 إصابة جديدة بكورونا اليوم

2021/04/09 | 16:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

الموقف الوبائي لدائرة صحة النجف الاشرف/ اليوم الجمعة 9-4-2021- تم اجراء 1645فحص مختبري لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR .

- #الاصابات_الجديدة : 212

- #حالات_الشفاء : 313

- #الوفيات : 2

- من بين الاصابات (13) اصابة من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف.

- وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-مجموع الاصابات الكلي : 48173مجموع حالات الشفاء : 42118مجموع الوفيات : 458 مجموع الحالات تحت العلاج : 5597مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : 3652دائرة صحة النجف الاشرف 9 نيسان 2021

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