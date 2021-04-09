2021/04/09 | 16:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

تواصل وزارة الشباب والرياضة متابعاتها الدقيقة لجميع المنشآت الرياضية والشبابية التي تُنفذها في المحافظات كافة، ومنها ملعب كركوك الأولمبي سعة (25) ألف متفرج الذي تعيد تأهيلهُ شركة افا سبور التركية.

وذكر المهندس علي حسين من دائرة المهندس المقيم، إن،" تواصل وزير الشباب مع ملاكات المشروع وتدخله شخصيًا أثمر عن تقديم تسهيلات كثيرة لسير العمل فضلًا عن التوجيهات المهمة التي يبديها، ومنها ضرورة زيادة الملاكات العاملة في الشركة لأجل سرعة إتمام المشروع الذي اقترب من نسبة انجاز اجمالية تصل الى 83 % من حجم العمل".

وأضاف، أن" الأسبوع الأخير شَهدَ استمرار تغليف البوابة الرئيسية بالحجر الحلان والمرمر و اکساء المضمار بالطبقة التارتان (الطبقة الأولى SBR بسمك 8 ملم) مع الصيانة الأجزاء الخاصة بالهيكل الحديدي (الأنابيب والكرات) فضلا عن اعمال التغليف بالخشب (MDF) للجدران الداخلية لصالة كبار الضيوف (VIP)،واعمال تركيب السقوف الثانوية (المغربية) لصالة الدخول (مدخل كبار الضيوف (الطابق الأرضي)، مع تواصل أعمال التغليف لصحيات بناية كبار الضيوف".

وبين، ان " اعمال الصيانة والتسميد والادامة للثيل الطبيعي لأرضية الملعب الرئيسي تسير بصورة اعتيادية يرافقها تاهيل بناية التذاكر و أعمال تهيئة وتسوية وتعديل مع الرش والحدل للمناطق المحيطة بالملعب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملعب كركوك الاولمبي سعة 25 ألف متفرج يقترب من نسبة إنجاز متقدمة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ملعب كركوك الاولمبي سعة 25 ألف متفرج يقترب من نسبة إنجاز متقدمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).