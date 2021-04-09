وفاة الأمير فيليب زوج الملكة اليزابيث الثانية

2021/04/09 | 16:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن-(أ ف ب) – أعلن قصر باكينغهام أن الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية توفي صباح الجمعة عن 99 عاما.وجاء في بيان صادر عن القصر “تعلن جلالة الملكة ببالغ الأسى وفاة زوجها الحبيب الأمير فيليب، دوق إدنبرة”.وأضاف أن الأمير فيليب الذي نُقل إلى المستشفى مؤخرًا، توفي بسلام “هذا الصباح في قلعة وندسور”.

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