تحذير نيابي من احتجاجات ‘واسعة’: مقبلون على أشهر ملتهبة وعلى الدولة احتواء الموقف!

2021/04/09 | 16:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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عزا النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الجمعة، الزيادة الحاصلة في الاسعار الى عدم قيام الحكومة بدورها الحقيقي سواء في حماية المستهلك، او توفير وسد النقص الحاصل في بعض المواد.

وقال المسعودي في تصريح لـ NRT عربية، (9 نيسان 2021)، ان "قرار تغيير سعر الصرف تسبب بارتفاع جميع الاسعار، اضافة الى اسباب اخرى تتمثل بجشع التجار وتورط بعض الجهات السياسية في هذا الامر لزعزعة الوضع وخلق فوضى بالعراق".

واضاف ان "ما يمر به البلد من تحديات سياسية وامنية واجتماعية تهدف الى زيادة الفجوة بين الشعب والطبقة السياسية"، مؤكدا على اهمية دعم المواطن عبر تعزيز مفردات البطاقة التموينية بمواد جديدة مما سيعزز دخل الفرد ويقلل من الاقبال على السوق".

ودعا النائب الى "دعم قطاع الكهرباء لتخفيف اثار الضغط المالي على المواطن، وذلك بسبب الميزانية التي تخصص لاصحاب المولدات في ظل انهيار قيمة الدينار، فضلا عن اقبال المواطنين على شهر رمضان والشهور الملتهبة الاخرى (تموز – حزيران – اب) حيث الارتفاع الكبير في درجات الحرارة والذي يقابله قلة ساعات الكهرباء".

وحذر المسعودي من "احتجاجات شعبية واسعة النطاق قد تكون هي الاكبر ما لم تتخذ الحكومة اجراءات سريعة بالتشاور مع القوى السياسية".

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