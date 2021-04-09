خلال شهر رمضان فقط ...واسط تطالب الزراعة بالسماح لها باستيراد الخضروات و المواد الغذائية من ايران

2021/04/09 | 16:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكوت/نينا/ طالبت الحكومة المحلية في واسط اليوم وزارة الزراعة بالسماح لها باستيراد الخضروات و المواد الغذائية من إيران خلال شهر رمضان لوقف تصاعد الأسعار في السوق المحلية.وقال محافظ واسط محمد جميل المياحي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ان:" المحافظة طلبت ومن خلال كتاب رسمي لوزير الزراعة بمنح الموافقات الخاصة على استيراد /10/ انواع من الخضروات واللحوم والاسماك عبر منفذ زرباطية من الجانب الإيراني خلال شهر رمضان فقط، مبينا ان هذا الطلب جاء للحد من ارتفاع اسعار المواد الغذائية في الاسواق المحلية والتي شهدت ارتفاعا كبيرا نتيجة تحديد سعر صرف الدولار ومنع استيراد الخضروات واللحوم ".واضاف :" ان الطلب تضمن استيراد مادة الطماطة والباذنجان والبطاطا والخس والشجر ، اضافة الى بيض المائدة والدجاج المجزور والأسماك المجمدة "./إنتهى

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