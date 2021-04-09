الحكومة الباكستانية تؤكد رغبتها في زيادة تعزيز وتنويع العلاقات مع العراق في جميع المجالات

2021/04/09 | 16:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد الحكومة الباكستانية رغبتها في زيادة تعزيز وتنويع العلاقات مع العراق في جميع المجالات .وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم ان , وكيل الوزارة لشؤون التخطيط السياسي صالح حسين علي التميمي، التقى وزير خارجية باكستان مخدوم شاه قريشي خلال زيارته الرسمية للعاصمة إسلام آباد".وقدم الوكيل شكره للجانب الباكستاني على إرسال مساعدات طبية إلى العراق في آذار الماضي متعلقة بتداعيات فيروس كورونا، مضيفا أن هذه اللفتة الأخوية لقيت ترحيباً حسناً من قبل العراق، ورحب باعتزام باكستان توثيق العلاقات مع العراق ,مؤكداً على أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مختلف القطاعات ذات الصلة، ومنها السياحة الدينية لزيارة العتبات المقدسة من خلال تسهيل سمات الدخول والتعاون في المجال العسكري والتعليمي وغيرها من المجالات، مشيرا الى أهمية تعزيز العلاقات الأخوية الودية المتجذرة في الدين والقيم والثقافة المشتركة، وتعاون كلا البلدين بشكل وثيق في المحافل الإقليمية والمتعددة الأطراف ".من جانبه رحب الوزير الباكستاني بوكيل وزارة الخارجية , مؤكدا على العلاقات الأخوية القوية بين البلدين، موضحا ان باكستان تعطي الأولوية لعلاقاتها الثنائية مع العراق، وترغب في زيادة تعزيز وتنويع هذه العلاقات في جميع المجالات، معرباً عن أمله في أن يستمر تعزيز التعاون الوثيق بين البلدين في المحافل الإقليمية والمتعددة الأطراف في السنوات المقبلة، مشيرا الى أهمية استمرار اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى لما يساهم في تعزيز التعاون المشترك".واتفق الجانبان بحسب البيان , خلال الاجتماع على تكثيف اللقاءات رفيعة المستوى والعمل على تطوير الأطر في مختلف مجالات التعاون وعقد الدورة التاسعة للجنة الوزارية المشتركة في أقرب وقت ممكن"./انتهى2

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