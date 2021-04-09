2021/04/09 | 16:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن بلاده اقترحت “مسارا منطقيا” للامتثال الكامل للاتفاق النووي، معتبرا أن العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق تعسفية ويجب رفعها.

ولفت ظريف في تغريدة عبر صفحته الخاصة على “تويتر” اليوم الجمعة، إلى أنه يجب أن تعود الولايات المتحدة، التي تسببت في هذه الأزمة، إلى الامتثال الكامل أولا، ثم سترد إيران بالمثل بعد التحقق السريع.

وأضاف ظريف أن “جميع العقوبات التي فرضها دونالد ترامب ضد خطة العمل الشاملة المشتركة تعسفية ولا بد من رفعها”.

التالي

منذ ساعتين

تغريم رئيسة وزراء النرويج لانتهاكها قواعد مكافحة كورونا

منذ 3 ساعات

تحطم طائرة تدريب عسكرية تركية قبالة إزمير

منذ 5 ساعات

تينيسي الأمريكية تسمح بحمل السلاح دون تصريح

منذ 6 ساعات

مايك بومبيو… من وزارة الخارجية إلى متعاون مع فوكس نيوز

منذ 7 ساعات

العقوبات تقترب من المسؤولين اللبنانيين… والبدايةً بحظر السفر

منذ 19 ساعة

الاتحاد الأوروبي وفرنسا يدرسان فرض عقوبات على ساسة لبنانيين

منذ 20 ساعة

صحيفة أميركية تكشف “مفاجأة” بشأن زعيم داعش الجديد

منذ 21 ساعة

واشنطن تفرض عقوبات على 7 كيانات صينية

منذ 21 ساعة

بريطانيا تسجل رقماً جديداً بإصابات كورونا

منذ 22 ساعة

ماليزيا تحبط تهريب كمية كبيرة من المخدرات بالتعاون مع السعودية

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تقترح “مسارا منطقيا” للعودة إلى الاتفاق النووي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تقترح “مسارا منطقيا” للعودة إلى الاتفاق النووي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).