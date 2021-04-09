حماية الإبداع والمبدعين، لماذا وكيف؟ - جابر حسين

2021/04/09 | 16:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جابر_حسين -------------------------------------حماية الإبداع والمبدعين، لماذا وكيف؟-------------------------------------( في الأشجار أري العواصف تدق علي نوافذي المرتعدة أسمع الأشياء القاصية تقول: الأشياء التي لا أقوي عليها دون صديق ولا أستطيع أن أحبها دون أخت، هناك العاصفة المتقلبة تمر عبر الغابة وعبر الزمن.



كل شئ كأن لا عمر له منظر الأرض كشعر المزامير ......





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