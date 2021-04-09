2021/04/09 | 16:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صباح_كنجي كنت اود اليوم ان يكون العزيز جواد كاظم ـ أبو تحسين ـ اول من اتحدث اليه..



لأعيد بذاكرتي الى تلك اللحظات التي كانت تنقلها الفضائيات من شوارع بغداد..



أمام مبنى اللجنة الأولمبية في شارع فلسطين، شرقي بغداد..



حينما بدأ المواطنين المنكوبين وغيرهم بمهاجمة مؤسسات الدولة والسطو على الممتلكات ونهبها من وزارة الزراعة ومبنى اللجنة الأولمبية..



في ساعة تداعي افرزت فيما افرزت من بين الجموع المتحركة..



أبو تحسي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبو تحسين وتلك الصور التي اعلنت نهاية الدكتاتور ونظامه الدموي - صباح كنجي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أبو تحسين وتلك الصور التي اعلنت نهاية الدكتاتور ونظامه الدموي - صباح كنجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).