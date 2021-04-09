م 2 / ف 8 الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 830 - أحمد صبحى منصور

2021/04/09 | 16:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور قراءة في تاريخ السلوك للمقريزى / المقريزى شاهدا على العصر قال المقريزى في التأريخ لسنة 830شهر ربيع الأول، أوله الثلاثاء:وباء وأمراض ( أهل والأمراض من النزلات والسعال والجدري فاشية في الناس، بحيث لا يخلو بيت من عدة مرضى، إلا أنها سليمة العاقبة في الغالب، يزول بعد أسبوع.



هذا والوقت شتاء.



وقدم الخبر بكثرة الوباء ببلاد صفد .



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الوباء يتنقّل ( واثق الخطوة يمشى ملكا ) ولا عائق ..!

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