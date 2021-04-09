محافظة عراقية تعلن تطبيق شروط الصحة بغلق أي مرفق حكومي و أهلي لم يتلق موظفيه لقاح كورونا- عاجل

2021/04/09 | 16:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يانالى مواطني مدينة كركوك الكرام

بعد تصاعد اعداد الاصابات و عزوف المواطنيين من اخذ اللقاح و بغية الحفاظ على ارواح المواطنين بسبب القفزة الكبيرة في اعداد الاصابات وعدم اتاحة المجال للاصوات الشاذة للنيل من الخطة الوطنية للتلقيح و تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير الصحة و البيئة فقد قررنا 1- اعتبارا من الغد نشر الفرق الصحية في الاسواق وكذلك السيطرات الداخلية و الخارجية وفرض الغرامات على كل المخالفين (( المولات ، المحلات ، المطاعم ، السيارات ))

2- سيتم غلق اي مول او محل او مطعم مالم يتم حمل العاملين فيها بطاقة التلقيح.

3- ندعو مكاتب الخطوط الجوية عدم قطع اي تذكرة سفر لاي مواطن مالم يبرز بطاقة التلقيح.

4- سنقوم بغلق كافة المستشفيات الاهلية والمختبرات والصيدليات والمذاخر في حال وجود اي من العاملين لايحمل بطاقة التلقيح.

5- اتخاذ الاجراءات القانونية و احالة الى المحاكم لاي تجمع او مجلس عزاء ولكل من يروج لتجمع على مواقع التواصل الاجتماعي.

6- استمرار بحملات التوعية و الدعوة للتقليح حفاظاً على سلامة المواطنيين من الارتفاع المخيف في الاعداد الاصابات الشديدة.

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